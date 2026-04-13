Le turbine eoliche sono impianti che sfruttano il vento per generare energia elettrica, utilizzando pale che ruotano grazie alla forza del vento stesso. Recentemente, si è acceso il dibattito sulla loro presenza e impatto nelle aree naturali, in particolare riguardo alla fauna aviaria. Alcuni studi segnalano che gli uccelli potrebbero essere esposti a rischi di collisione, mentre altri evidenziano la necessità di valutare attentamente i progetti eolici in relazione alla biodiversità.

Le turbine eoliche, o torri eoliche, sono strutture che, attraverso l’utilizzo di pale, trasformano l’energia cinetica del vento in energia. Nell’attuale scenario che vede sempre più paesi cercare di spezzare la dipendenza da combustibili fossili, le turbine eoliche sono in prima linea per la riuscita di questo obiettivo. Non solo attingono da una fonte inesauribile, ma non producono alcuna emissione diretta. Tuttavia, molti critici vedono nel loro utilizzo un rischio concreto per la fauna selvatica, specie per gli uccelli che rischiano di collidere con le pale. Vattenfall e Spoor parlano delle turbine eoliche: «Rischio basso per gli uccelli».🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Turbine eoliche tra clima e biodiversità: sono davvero un pericolo per gli uccelli?

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