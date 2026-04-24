In Libano, le autorità israeliane hanno presentato delle scuse dopo aver preso di mira giornalisti e media locali. Tra le vittime ci sono stati Amal Khalil, giornalista di Al-Akhbar uccisa ieri a Tiri, e Ali Shoeib, accusato di essere un facilitatore di Hezbollah. La vicenda riguarda azioni che hanno coinvolto obiettivi civili e mediatici, sollevando critiche sulla condotta delle operazioni.

Amal Khalil, uccisa ieri a Tiri, era una giornalista di Al -Akhbar. Ali Shoeib era accusato di essere un “facilitatore di Hezbollah “. Da anni Avichay Adraee lo prendeva di mira nei sui post su X. L’ultima volta il 18 marzo quando pubblicando alcuni filmati in cui le Idf colpiscono e distruggono obiettivi militari, il portavoce dell’esercito israeliano aveva messo in chiaro: “Ecco come diamo la caccia agli elementi di Hezbollah nel Libano meridionale, Ali Shoeib!”. Il 28 marzo il cronista della tv Al-Manar è stato ucciso insieme a Fatima Ftouni, reporter della tv Al Mayadeen, e al fratello di lei Mohamad, fotoreporter. Hanno tutti in comune...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Portavoce” e “facilitatori di Hezbollah”: le scuse di Israele per mettere nel mirino reporter e giornali in Libano

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