Libano Israele all’attacco | Hezbollah e Beirut nel mirino Unifil colpita spettro invasione di terra

Nel Libano, i combattimenti sono ripresi con intensità, coinvolgendo Hezbollah e le forze di Beirut, mentre l’Unifil ha subito colpi durante gli scontri. Sono stati segnalati attacchi e tensioni che alimentano il timore di un possibile intervento di terra. La regione vive una fase di crescente instabilità, con i combattimenti che si protraggono senza sosta.

La guerra in Libano è ormai a tutti gli effetti un conflitto parallelo a quella Terza guerra del Golfo che sta portando nel caos e insanguinando il Medio Oriente. A una settimana dall’attacco israelo-americano all’Iran e dopo che anche le milizie sciite di Hezbollah sono entrate nel conflitto nel Paese dei Cedri, il Libano vive la fase più critica e violenta dal novembre 2024, quando fu firmato l’armistizio che pose fine all’invasione di terra dello Stato Ebraico nell’ex colonia francese. Il presidente libanese Joseph Aoun ha vietato le attività militari di Hezbollah, le forze armate da lui comandate in passato come generale hanno annunciato di aver sequestrato centinaia di armi e arrestato decine di membri della milizia sciita, si parla addirittura di manovre del premier Nawaf Salam per cercare un mandato d’arresto per Qassem. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Attacco alla base Unifil in Libano, feriti tre caschi blu ghanesi: uno è grave. L’accusa da Beirut: «Raid da Israele»Sono feriti in modo grave tre caschi blu della missione Onu Unifil, dopo due attacchi missilistici consecutivi che hanno colpito poco prima delle 18...

Le truppe di Israele entrano in Libano dopo l’attacco simultaneo a Teheran e Beirut. L’Iran colpisce l'ambasciata Usa a Riad, Trump: RisponderemoNon abbiamo ancora iniziato a colpirli duramente, la grande ondata arriverà presto, annuncia Trump, che non esclude l'invio di truppe. Sei i soldati ... ilsecoloxix.it

Il presidente dell’Iran dice che non attaccheranno più i paesi del GolfoSabato mattina Israele ha bombardato la città di Nabi Chit, nella valle della Bekaa, nell’est del Libano. Secondo il ministero della Salute libanese, l’attacco ha ucciso 16 persone e ne ha ferite 35. ilpost.it

La guerra si allarga. Nel Sud del Libano si intensificano i bombardamenti israeliani, un missile iraniano diretto verso la Turchia è stato intercettato sollevando dubbi sul potenziale coinvolgimento della Nato, droni hanno colpito l’Azerbaigian, i curdi lanciano un - facebook.com facebook

#Tg2000 - In #Libano nuovi attacchi israeliani. Padre #Neuhuas: sete conquista di #Israele non si fermerà #6marzo #Tv2000 #IranWar #IranIsraelWar #StatuUniti #Nucleare #Europa @tg2000it x.com