I supereroi della solidarietà in visita ai reparti pediatrici di Portogruaro e San Donà di Piave

Gli agenti della Polizia di Stato di Portogruaro e Jesolo si sono uniti ai supereroi del gruppo “Heroes for Love” per far visita ai bambini ricoverati negli ospedali di Portogruaro e San Donà di Piave. Sono entrati nei reparti pediatrici portando sorrisi e piccoli regali, trasformando un giorno di ospedale in un momento di festa per i piccoli pazienti.

Oggi il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha fatto visita ai reparti di pediatria degli ospedali di Portogruaro e San Donà di Piave.

Argomenti discussi: Ulss4, Supereroi e istituzioni in corsia; Divertirsi facendo del bene: il veglione dell’Associazione Aidm che batte al cuore della solidarietà; Supereroi senza superpoteri: l’Italia dei sindaci; Polizia di Stato, personale in visita ai bambini ricoverati a Jesolo e San Donà di Piave.

