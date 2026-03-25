Intelligenza artificiale e design per trasformare i reparti pediatrici si svela il progetto ' La quinta dimensione'

Il progetto 'La quinta dimensione' mira a rinnovare i reparti pediatrici attraverso l’utilizzo di tecnologie e soluzioni di design. La collaborazione coinvolge tre enti: un ospedale di Bologna, un’associazione dedicata alla tutela dei bambini e un’università. L’obiettivo è creare ambienti che favoriscano la narrazione e il benessere dei piccoli pazienti, con interventi che integrano innovazioni digitali e interventi estetici.

Bologna, 25 marzo 2026 – Tecnologia e design per trasformare i reparti pediatrici in luoghi di narrazione e cura: è questo il cuore del progetto ' La quinta dimensione ' che vede protagonista Sant’Orsola, Bimbo Tu e Alma Mater. Intelligenza artificiale, design e multimedialità al servizio dei reparti di Neuropsichiatria pediatrica e Neuropsichiatria infantile dell'istituto delle Scienze neurologiche del Policlinico Sant'Orsola, grazie al progetto a firma di Bimbo Tu, in collaborazione con l'Università di Bologna e una rete di associazioni. La raccolta fondi. "La strada è lunga – spiega il presidente di Bimbo Tu, Alessandro Arcidiacono –. Finora abbiamo raccolto 53mila euro sul totale dei 400mila euro necessari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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