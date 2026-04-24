Porsche esce da Bugatti cede quota a consorzio guidato da Hof Capital

Porsche ha deciso di uscire da Bugatti Rimac e dal gruppo Rimac, cedendo le proprie quote a un consorzio guidato da Hof Capital, una società di investimento con sede a New York. L’accordo prevede il trasferimento delle partecipazioni e coinvolge direttamente la società tedesca nel processo di cessione. La transazione è stata ufficializzata di recente, senza ulteriori dettagli sui termini economici o sui tempi di attuazione.

Porsche ha raggiunto un accordo per cedere le proprie partecipazioni in Bugatti Rimac e nel gruppo Rimac a un consorzio guidato da Hof Capital, una società di investimento con sede a New York. che vede tra i fondatori un rampollo della famiglia egiziana di miliardari Sawiris. I termini finanziari dell'operazione restano riservati. A dicembre scoro Bloomberg aveva calcolato un valore superiore a 1 miliardo di euro. Nel 2021 Porsche e il gruppo Rimac hanno costituito Bugatti Rimac come joint venture con l'obiettivo di farne la sede dell'iconico marchio Bugatti. In questa joint venture, Porsche detiene una quota di minoranza del 45%, mentre il Gruppo Rimac ne possiede il 55%, spiega una nota.🔗 Leggi su Lanazione.it Notizie correlate Venture Capital in Italia: 2025 da record, spinto da mega-dealTorna a crescere – dopo la fase di rallentamento registrata tra il 2023 e il 2024 – il mercato del Venture Capital in Italia e nel 2025 segna un... Il PIF cede la maggioranza dell’Al Hilal di Inzaghi ed esce da uno dei quattro grandi club sauditiKingdom Holding Company ha firmato un accordo vincolante per acquisire il 70% dell'Al Hilal con il Fondo di investimento pubblico che avrà una quota... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Mercoledì gli ambasciatori dei 27 in Ue votano sul prestito a Kiev; Trump: 'L'Italia invece dell'Iran ai Mondiali? Non ci sto pensando'; Sbranata da un branco di cani in Valtellina, disposta l'autopsia; Terremoto di magnitudo 5.8 al largo della costa di Creta. Porsche esce da Bugatti, cede quota a consorzio guidato da Hof Capital(ANSA) - MILANO, 24 APR - Porsche ha raggiunto un accordo per cedere le proprie partecipazioni in Bugatti Rimac e nel gruppo Rimac a un consorzio guidato da Hof Capital, una società di investimento co ... tuttosport.com Porsche valuta l’uscita da Bugatti Rimac: in campo Hof Capital di Onsi Sawiris e BlueFive per il marchio di hypercarSecondo quanto riportato da Bloomberg, Hof Capital e BlueFive Capital sarebbero in trattative per rilevare la partecipazione detenuta da Porsche nella joint venture che controlla il marchio di ... milanofinanza.it Finalissima del torneo degli SPLENDIDI 40ENNI: Peter Gabriel Depeche Mode Scegli il tuo preferito con Master Mixo e Luca de Gennaro - Radio Capital via whatsapp al 342.342.21.90 - facebook.com facebook