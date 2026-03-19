Venture Capital in Italia | 2025 da record spinto da mega-deal

Il mercato del Venture Capital in Italia torna a crescere nel 2025, segnando un record storico grazie a una serie di mega-deal. Dopo un periodo di rallentamento tra il 2023 e il 2024, il settore registra un rapido recupero e un aumento degli investimenti, che portano a un nuovo picco di attività. La ripresa si evidenzia attraverso numeri che superano le precedenti fasi di crescita.

Torna a crescere – dopo la fase di rallentamento registrata tra il 2023 e il 2024 – il mercato del Venture Capital in Italia e nel 2025 segna un punto di svolta. Secondo il Venture Capital Scanner di Bain & Company Italia, gli investimenti hanno raggiunto circa 1,5 miliardi di euro, il livello più alto mai registrato nel Paese. Il dato rappresenta un incremento del +40% a valore rispetto al 2024, grazie al contributo di round di dimensione significativa, con una dinamica di crescita nettamente superiore alla media europea, che nello stesso periodo si attesta a +3,8%. Il trend italiano di lungo periodo (2017–2025) conferma una crescita solida, con un CAGR del +22%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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