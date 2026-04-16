Il PIF cede la maggioranza dell'Al Hilal di Inzaghi ed esce da uno dei quattro grandi club sauditi

Il Fondo di investimento pubblico ha annunciato di aver firmato un accordo con la Kingdom Holding Company per l’acquisto del 70% delle quote dell’Al Hilal, uno dei principali club di calcio sauditi. La società di investimento fara` uscire dal controllo del club, che fino a ora era tra i quattro più grandi del paese. Il Fondo manterrà una quota di minoranza all’interno dell’azionariato del club.

Kingdom Holding Company ha firmato un accordo vincolante per acquisire il 70% dell'Al Hilal con il Fondo di investimento pubblico che avrà una quota più che marginale. È la prima uscita ufficiale del PIF da uno dei quattro grandi club sauditi che vennero acquisiti nel 2023. Oltre all'Al Hilal, infatti possiede la maggioranza dell'Al Nassr, Al Ahli e Al Ittihad.🔗 Leggi su Fanpage.it

MANITA dell'Al-Hilal di INZAGHI | AL ETTIFAQ - AL HILAL 0-5 | SAUDI PRO LEAGUE | COMO TV

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