Ponti del 25 Aprile e 1 Maggio l' allarme di Filt e Cgil | Mobilità nel salernitano a rischio collasso

Le organizzazioni sindacali Filt e Cgil Salerno hanno diffuso un avviso riguardante la possibilità di un grave sovraccarico nel sistema di trasporto locale durante i ponti del 25, 26 aprile e dell’1, 2 e 3 maggio. La loro preoccupazione riguarda in particolare la mobilità nella zona della Costiera Amalfitana e l’intero territorio circostante, evidenziando il rischio di un collasso delle infrastrutture di trasporto in quei giorni.

La Cgil e la Filt Cgil Salerno lanciano un forte grido d’allarme in vista dei prossimi ponti del 25 e 26 aprile e dell’1, 2 e 3 maggio, rispetto alla tenuta complessiva del sistema dei trasporti da e per la Costiera Amalfitana e, più in generale, dell’intero sistema di mobilità del territorio.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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