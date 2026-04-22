Salerno si prepara ad accogliere un numero consistente di visitatori durante i ponti del 25 aprile e del 1° maggio. Le strutture ricettive sono in allerta e si organizzano per gestire l’aumento di presenze. Le prenotazioni sono in crescita e si prevedono giornate movimentate nelle aree di interesse turistico della città. La stagione primaverile si conferma come un momento di particolare afflusso per il settore locale.

Salerno guarda con ottimismo ai prossimi ponti festivi di primavera. In vista delle giornate del 25 aprile e del 1° maggio, il comparto turistico si prepara ad accogliere un flusso significativo di visitatori. Strutture ricettive e stabilimenti balneari sono già pronti per l’arrivo dei primi vacanzieri, con aspettative positive in termini di presenze, come riportato anche dal quotidiano Il Mattino in edicola. I due ponti primaverili rappresentano un’occasione importante per il territorio, che punta a confermare il trend di crescita del turismo, grazie anche alle favorevoli condizioni climatiche e all’offerta culturale e paesaggistica della città e della provincia.🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Turismo a Salerno, attese alte per i ponti del 25 aprile e 1° maggio

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