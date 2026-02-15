La Cina conquista l’Africa con la diplomazia degli stadi

La Cina ha portato avanti con successo la sua strategia diplomatica costruendo stadi in Africa. A fine gennaio, le autorità del Kenya hanno annunciato che lo stadio internazionale Raila Odinga di Nairobi è ormai all’80% di completamento, con i lavori previsti per concludersi entro la fine di febbraio. Un esempio concreto di questa presenza crescente è la realizzazione di infrastrutture sportive che attirano l’attenzione di molte comunità locali.

A fine gennaio, le autorità del Kenya hanno comunicato che lo stadio internazionale Raila Odinga di Nairobi è completo all'80%, e che i lavori saranno terminati entro la fine di febbraio. Si tratta di uno degli impianti sportivi più moderni dell'intero continente africano, ed è destinato a essere una delle sedi principali della Coppa d'Africa di calcio del 2027. La struttura, che conterà in tutto 60.000 posti, è stata realizzata grazie allo sforzo e alla coordinazione di ben quattro ministeri (Sport, Interni, Difesa e Trasporti), per un costo stimato di almeno 250 milioni di dollari. Ma il Raila Odinga Stadium porta una firma in caratteri cinesi: quella della China Road and Bridge Corporation (CRBC), un'azienda statale con sede a Pechino.