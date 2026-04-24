Ponte di Valiano ultime verifiche Pove di carico oggi dalle 14 alle 18

Sono in corso le ultime verifiche sul nuovo ponte di Valiano, realizzato dalla Provincia di Siena vicino a Montepulciano. Oggi, dalle 14 alle 18, è prevista una prova di carico sul ponte. Una volta completate le verifiche, il ponte sarà aperto al traffico senza ulteriori limitazioni. La struttura attraversa il canale Maestro della Chiana e si trova ai piedi di Valiano.

Ancora un piccolo disagio e poi il nuovo ponte sul canale Maestro della Chiana, realizzato dalla Provincia di Siena ai piedi di Valiano, frazione di Montepulciano, sarà pienamente utilizzabile. L’infrastruttura sarà sottoposta oggi, dalle 14 alle 18, a prove di carico, necessarie per il collaudo; il traffico lungo la ‘Lauretana’ sarà dunque chiuso in entrambi i sensi di marcia e saranno attivati percorsi alternativi; l’interruzione della circolazione non interesserà il trasporto pubblico locale. L’esito favorevole del test statico consentirà di aprire definitivamente il ponte. Iniziati a giugno 2025 con la consegna del cantiere, i lavori sono terminati il 30 marzo, in linea con le previsioni; il 1 aprile è scattata la riapertura al traffico, a senso unico alternato.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ponte di Valiano, ultime verifiche. Pove di carico oggi dalle 14 alle 18 Notizie correlate Ponte di Valiano, posizionate le traviLe due sponde del Canale Maestro della Chiana, ai piedi del centro abitato di Valiano, sono di nuovo collegate. Ravenna, dalle 22 di oggi (giovedì) fino alle 6 di venerdì 20, chiude il ponte mobileRavenna, 19 febbraio 2026 – Ravenna, dalle 22 di questa sera (giovedì 19) fino alle 6 di domattina, per consentire l’esecuzione di inderogabili... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ponte di Valiano, ultime verifiche. Pove di carico oggi dalle 14 alle 18; Ponte di Valiano, prove di carico per il collaudo della struttura; Montepulciano: Ponte sul Canale Maestro della Chiana a Valiano. Prove di carico per il collaudo della struttura: chiusura in entrambi i sensi di marcia per domani venerdì 24 aprile dalle ore 14 alle ore 18.Durante le quattro ore di intervento, il traffico veicolare; PONTE SUL CANALE MAESTRO DELLA CHIANA A VALIANO: CHIUSO PER COLLAUDO. Ponte di Valiano, ultime verifiche. Pove di carico oggi dalle 14 alle 18Ancora un piccolo disagio e poi il nuovo ponte sul canale Maestro della Chiana, realizzato dalla Provincia di Siena ai piedi di Valiano, frazione di Montepulciano, sarà pienamente utilizzabile. lanazione.it Valiano: prove di carico del ponte sul canale Maestro della ChianaMONTEPULCIANO. A seguito della conclusione dei lavori di adeguamento del ponte situato sulla Strada Provinciale 10/B Lauretana al km 7+620, in località ... ilcittadinoonline.it A seguito della conclusione dei lavori di adeguamento del ponte situato sulla Strada Provinciale 10/B “Lauretana” al km 7+620, in località di Valiano nel Comune di Montepulciano, si renderà necessaria una breve interruzione della circolazione per consentire - facebook.com facebook