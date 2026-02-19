Ravenna dalle 22 di oggi giovedì fino alle 6 di venerdì 20 chiude il ponte mobile

A Ravenna, il ponte mobile sul Candiano chiude questa sera alle 22 e riapre alle 6 di domani mattina, per lavori di manutenzione. La chiusura si rende necessaria per garantire la sicurezza e il buon funzionamento della struttura, che collega le zone industriali con il centro città. Durante le ore di chiusura, sarà vietato il transito di veicoli e pedoni, e le autorità hanno disposto percorsi alternativi. La riparazione mira a prevenire eventuali guasti e a mantenere il ponte in ottime condizioni.

Ravenna, 19 febbraio 2026 – Ravenn a, dalle 22 di questa sera (giovedì 19) fino alle 6 di domattina, per consentire l'esecuzione di inderogabili interventi di manutenzione straordinaria (a cura dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale) ai fini della sicurezza e funzionalità, il ponte mobile sul Candiano sarà chiuso al traffico veicolare. Quello in programma in serata e che salvo imprevisti avrà la durata di circa otto ore, è una tipologia di intervento che si rende necessario alla luce delle prove di funzionamento svolte periodicamente sul ponte mobile al fine di garantirne la massima sicurezza ed efficienza.