Questa mattina sono state posate le travi sul nuovo ponte di Valiano. Le due sponde del Canale Maestro della Chiana sono state finalmente collegate, riaprendo il passaggio ai mezzi e ai pedoni. L’intervento si è concluso in tempi rapidi, permettendo di tornare alla normale circolazione dopo settimane di lavori.

Le due sponde del Canale Maestro della Chiana, ai piedi del centro abitato di Valiano, sono di nuovo collegate. Con una spettacolare operazione sono state infatti installate quattro delle sei travi che costituiscono la parte centrale del ponte, oggetto, come è noto, di un radicale intervento di ricostruzione, e che sono andate a congiungersi con i manufatti già realizzati sui rispettivi versanti. L’arrivo delle ultime due travi è annunciato per la fine della settimana; come il sindaco di Montepulciano Michele Angiolini ha comunicato all’Agorà valianese, organo di rappresentanza della comunità, il prossimo atto è rappresentato dal completamento dei getti di calcestruzzo e dall’asfaltatura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ponte di Valiano, posizionate le travi

