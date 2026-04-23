Anas prevede su strade e autostrade 95 milioni di veicoli per il maxi ponte di primavera

Durante il periodo del maxi ponte di primavera, che coincide con la Festa della Liberazione e il primo maggio, la rete di strade e autostrade gestita da Anas, società del Gruppo Fs, si prepara a registrare circa 95 milioni di veicoli in transito. L’azienda ha comunicato le previsioni di traffico per il periodo che va da oggi fino al 3 maggio, indicando un incremento significativo di passaggi rispetto ai giorni normali.

Lungo la rete Anas, società del Gruppo Fs, per il maxi ponte di Primavera, in occasione della Festa della Liberazione e del primo maggio, sono previsti circa 95 milioni di veicoli da oggi fino al 3 maggio. Rispetto all’ordinario andamento settimanale del traffico oggi si stima una crescita del.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Maxi ponte di Primavera, Anas prevede sulle strade 95 milioni di veicoli: l'Adriatica osservata specialeSulla rete Anas, società del Gruppo Fs, per il maxi ponte di Primavera, in occasione della Festa della Liberazione e del 1° maggio, sono previsti... Leggi anche: Maxi ponte di Primavera, 95 milioni di veicoli sulla rete Anas Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Osservatorio del traffico Anas: marzo 2026, traffico in crescita su tutta la rete; SS658, tempi più brevi per i cantieri; Viabilità, da Anas 14mln per le strade del Vallo; Anas e Regione intervengano sul manto stradale della 639. L'arteria dovrà essere sicura. Accelerazione sui tempi dei lavori lungo la statale 658 Potenza-Melfi, vertice tra Regione ed AnasIn vista della stagione estiva, Anas prevede anche il rafforzamento del presidio di personale su strada. Una misura operativa per garantire interventi rapidi e mantenere standard di percorribilità ade ... lagazzettadelmezzogiorno.it Maxi Ponte di Primavera: Anas prevede 95 milioni di veicoli sulle strade italianeLeggi su Sky TG24 l'articolo Maxi Ponte di Primavera: Anas prevede 95 milioni di veicoli sulle strade italiane ... tg24.sky.it Anas prevede 95 milioni di veicoli fino al 3 maggio. Intensificati i controlli, stop ai mezzi pesanti nei giorni festivi - facebook.com facebook