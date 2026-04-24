Ponte di Primavera previsti 95 milioni di veicoli in viaggio | aumenti anche su A2 e SS106

Durante il ponte di Primavera, che coincide con la Festa della Liberazione e il 1° maggio, sulla rete di strade gestite da Anas, società appartenente al Gruppo Fs, si prevede il transito di circa 95 milioni di veicoli fino al 3 maggio. Si registrano inoltre aumenti di traffico su importanti arterie come l’A2 e la SS106. Le autorità invitano gli automobilisti a pianificare attentamente i propri spostamenti e a rispettare le norme stradali.

Per il maxi ponte di Primavera, in occasione della Festa della Liberazione e del 1° maggio, sulla rete Anas, società del Gruppo Fs, sono previsti circa 95 milioni di veicoli da oggi fino al 3 maggio.Rispetto all’ordinario andamento settimanale del traffico oggi si stima una crescita del +6%.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Maxi ponte di primavera: 95 milioni di veicoli in viaggio sulle strade, sospesa la circolazione dei mezzi pesantiSulla rete Anas, società del Gruppo Fs, per il maxi ponte di Primavera, in occasione della Festa della Liberazione e del 1° maggio, sono previsti... Anas prevede su strade e autostrade 95 milioni di veicoli per il maxi ponte di primaveraLungo la rete Anas, società del Gruppo Fs, per il maxi ponte di Primavera, in occasione della Festa della Liberazione e del primo maggio, sono... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Maxi Ponte di Primavera: Anas prevede 95 milioni di veicoli sulle strade italiane; Maxi ponte di Primavera, previsti 95 milioni di veicoli sulla rete Anas fino al 3 maggio; Maxi ponte di primavera: 95 milioni di veicoli in viaggio sulle strade, sospesa la circolazione dei mezzi pesanti; Traffico ponti di primavera 2026: triplo bollino rosso per il 1° maggio | Quattroruote.it. Esodo ponte di primavera, Anas prevede 95 milioni di spostamenti(Agenzia Vista) Roma, 23 aprile 2026 Sulla rete Anas, società del Gruppo Fs, per il maxi ponte di Primavera, in occasione della Festa della Liberazione e del 1° maggio, sono previsti circa ... ilmattino.it Traffico per il maxi ponte di primavera, 95milioni di veicoli fino a domenica 3 maggio: picchi del +10% al Centro e al SudSulla rete Anas, società del Gruppo Fs, per il maxi ponte di Primavera, in occasione della Festa della Liberazione e del 1° maggio, sono previsti circa 95 milioni di veicoli ... ilmattino.it Maxi ponte di primavera, traffico intenso sulla rete Anas - facebook.com facebook Esodo ponte di primavera, Anas prevede 95 milioni di spostamenti - Il video x.com