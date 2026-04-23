Maxi ponte di primavera | 95 milioni di veicoli in viaggio sulle strade sospesa la circolazione dei mezzi pesanti

Durante il periodo del maxi ponte di Primavera, che coincide con la Festa della Liberazione e il 1° maggio, sulla rete Anas si prevede il transito di circa 95 milioni di veicoli. La circolazione dei mezzi pesanti è sospesa per tutta la durata dell'iniziativa, che si estende fino al 3 maggio. Questi dati sono stati comunicati dalla società del Gruppo Fs responsabile della gestione delle strade.

Sulla rete Anas, società del Gruppo Fs, per il maxi ponte di Primavera, in occasione della Festa della Liberazione e del 1° maggio, sono previsti circa 95 milioni di veicoli da oggi fino al 3 maggio. Rispetto all’ordinario andamento settimanale del traffico, si stima una crescita del +6% nella.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Maxi ponte di Primavera, Anas prevede sulle strade 95 milioni di veicoli: l'Adriatica osservata specialeSulla rete Anas, società del Gruppo Fs, per il maxi ponte di Primavera, in occasione della Festa della Liberazione e del 1° maggio, sono previsti... Leggi anche: Maxi ponte di Primavera, 95 milioni di veicoli sulla rete Anas Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Calendario scolastico 2026: tutti i ponti di primavera tra 25 aprile e 2 giugno; Ponte del Primo Maggio: ecco qualche meta perfetta per un mini break primaverile; Ponti di primavera, traffico intenso sulle strade: previsto il transito di 95 milioni di veicoli - isNews; Quando finiranno le maxi code sul ponte della Ghisolfa. Maxi ponte di Primavera. Fino al 3 maggio sulle strade e autostrade Anas previsti 95 milioni di veicoli in viaggioIn vista del maxi ponte di Primavera, in occasione della Festa della Liberazione e del 1° maggio, Anas prevede sulla rete stradale di propria competenza circa 95 milioni di veicoli da oggi fino al 3 ... ondanews.it Traffico per il maxi ponte di primavera, 95milioni di veicoli fino a domenica 3 maggio: picchi del +10% al Centro e al SudSulla rete Anas, società del Gruppo Fs, per il maxi ponte di Primavera, in occasione della Festa della Liberazione e del 1° maggio, sono previsti circa 95 milioni di veicoli ... ilmattino.it Ponte di Valiano, prove di carico per il collaudo della struttura... - facebook.com facebook Maxi ponte di primavera: guida all'esodo del 25 aprile e 1° maggio x.com