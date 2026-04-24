Il Pentagono ha schierato 19 aerei C-17 in volo verso il Medio Oriente, rafforzando la presenza militare nella regione. Questa operazione avviene mentre il governo statunitense ha prolungato il cessate il fuoco con l’Iran fino alla conclusione dei colloqui. Nonostante la misura diplomatica, le forze armate continuano a spostare in modo consistente i propri assetti, indicando una preparazione per eventuali sviluppi futuri.

Nonostante il prolungamento del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran “fino alla fine dei colloqui” ordinato dal presidente Donald Trump martedì 21 aprile, il Pentagono continua a spostare in modo massiccio assetti militari nella regione mediorientale. Tre portaerei in zona di operazioni. Da settimane sappiamo già della decisione di inviare nell'area il gruppo d'attacco della portaerei “Bush”, partita da Norfolk il 31 marzo, che dopo aver circumnavigato l'Africa per evitare di doppiare lo Stretto di Bab el-Mandeb – a rischio per i possibili attacchi degli Houthi – è giunta il 23 aprile nell'Oceano Indiano settentrionale, zona di competenza della Quinta Flotta e del CENTCOM, il Comando Centrale USA che sovrintende alle operazioni in Medio Oriente e Asia Centrale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ponte aereo verso il Medio Oriente: 19 C-17 in volo, così gli Usa preparano il piano B per l’Iran

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