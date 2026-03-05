Portaerei Ford la minaccia del sottomarino russo durante la crisi in Medio Oriente | il volo dell' aereo spia Usa da Sigonella

Durante la crisi in Medio Oriente, un sottomarino russo è stato rilevato vicino a una portaerei statunitense, mentre un aereo spia americano ha effettuato un volo da Sigonella. La presenza del sottomarino e il volo dell'aereo sono avvenuti in un momento di tensione crescente nella regione, con le forze militari statunitensi che monitorano attentamente la situazione.

Con la crisi in Medio Oriente appena esplosa, la Russia muove i fili delle sue provocazioni sfruttando la "distrazione" americana. E lo fa con il suo sottomarino «invisibile» Krasnodar. Silenzioso, quasi impercettebile, da settimane si muove nel Mediterraneo per missioni di ricognizione e scorta alle petroliere della flotta ombra. Ma non solo, il sommergibile di Mosca minaccia anche la sicurezza della portaerei USS Gerald R. Ford, schierata davanti alle coste d'Israele in posizione di difesa. E per questo motivo dalla base di Sigonella è partito P-8A Poseidon della Marina statunitense, un aereo militare spia. La missione dell'aereo spia Usa Poseidon Un missione multipla per il Poseidon.