Iran | Wsj ' Usa si preparano a inviare secondo gruppo di portaerei in Medio Oriente'

Il Pentagono sta preparando un secondo gruppo di portaerei da inviare in Medio Oriente. Tre funzionari statunitensi hanno confermato al Wall Street Journal che le navi sono in fase di preparazione, nel quadro dei piani per un possibile intervento militare contro l’Iran. Le operazioni sono in corso e le decisioni definitive devono ancora essere prese.

Washington, 11 feb. (Adnkronos) - Tre funzionari statunitensi hanno dichiarato al Wall Street Journal che il Pentagono ha dato istruzioni a un altro gruppo d'attacco di portaerei di prepararsi per lo spiegamento in Medio Oriente, nel contesto dei preparativi per una possibile azione militare contro l'Iran. Un primo gruppo d'attacco di portaerei guidato dalla USS Abraham Lincoln è arrivata nella regione alla fine di gennaio. Secondo il rapporto, mentre proseguono i negoziati, l'amministrazione Trump sta cercando di aumentare la pressione su Teheran.

