100 anni di dario fo al sistina

Oggi,24 marzo 2026, Roma diventa il cuore pulsante delle celebrazioni ufficiali delCentenariodiDario Fo. Due eventi distinti sono previsti nel corso della giornata. Quello istituzionale avrà luogo al mattino alMinistero della Cultura, la festa collettiva si svolgerà alTeatro Sistinanel corso della serata. Un evento istituzionale presso ilMinistero della Culturasancirà ufficialmente l’avvio delle celebrazioni per l’attore, regista, scultore, drammaturgo, ma anche pittore, costumista, scenografo, Premio Nobel nel 1997 per la Letteratura, che nasceva nel 1926 in provincia di Varese. Verrà presentato anche ilComitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario di Dario Fo, insediato il 12 marzo 2026 per decreto ministeriale, con il mandato di coordinare e valorizzare le iniziative dedicate al grande artista su tutto il territorio nazionale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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