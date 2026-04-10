San Giorgio Maggiore rinnovata la concessione dell' abbazia ai monaci per 19 anni

L’Agenzia del Demanio ha firmato un nuovo accordo di concessione per l’abbazia sull’Isola di San Giorgio Maggiore, rinnovandola per 19 anni. L’immobile, di proprietà pubblica, continuerà a essere gestito dall’ente religioso che ha in cura il sito. La concessione, a titolo gratuito, riguarda esclusivamente l’uso dell’abbazia come luogo di culto. La firma si inserisce in una serie di azioni volte alla gestione di immobili demaniali destinati a funzioni religiose.

L’Agenzia del Demanio ha sottoscritto il nuovo atto di concessione di immobili demaniali adibiti a luoghi di culto dell’Isola di San Giorgio Maggiore, cioè l'abbazia, rinnovando per 19 anni il rapporto concessorio a titolo gratuito con l’ente Abbazia di San Giorgio Maggiore della congregazione. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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