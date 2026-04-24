Poliziotti a processo per accessi abusivi Sdi | Ecco come capire se il controllo è lecito
Il 23 aprile 2026, nel tribunale di Brindisi, sono stati ascoltati come testimoni due vice questori, Rita Sverdigliozzi e Giorgio Grasso, nell'ambito di un procedimento che coinvolge alcuni poliziotti accusati di accessi abusivi. La discussione si è concentrata sulle modalità di controllo e sui criteri per determinare se tali verifiche siano lecite. La camera di consiglio si è tenuta nell’aula “Metrangolo”.
BRINDISI -Ieri, giovedì 23 aprile 2026, sul banco dei testimoni dell'aula “Metrangolo” del tribunale di Brindisi si sono avvicendati i vice questori Rita Sverdigliozzi e Giorgio Grasso. Il secondo è l'attuale capo della squadra mobile del capoluogo adriatico, la seconda è colei che l'ha preceduto.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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