Poliziotti a processo per accessi abusivi Sdi | Ecco come capire se il controllo è lecito

Il 23 aprile 2026, nel tribunale di Brindisi, sono stati ascoltati come testimoni due vice questori, Rita Sverdigliozzi e Giorgio Grasso, nell'ambito di un procedimento che coinvolge alcuni poliziotti accusati di accessi abusivi. La discussione si è concentrata sulle modalità di controllo e sui criteri per determinare se tali verifiche siano lecite. La camera di consiglio si è tenuta nell’aula “Metrangolo”.