Recentemente sono stati discussi alcuni test che valutano le capacità cognitive e la longevità. Questi strumenti, di cui si è parlato anche in un articolo pubblicato domenica 22, aiutano a distinguere tra i normali effetti dell’età e possibili segnali di problemi più seri. La loro utilità risiede nel fornire indicazioni su quando è opportuno consultare un medico per approfondimenti.

Ci sono alcuni test - ne abbiamo parlato estensivamente domenica 22 e ritrovate l?articolo cliccando qui - che inquadrano quanto funzionate e predicono la longevità. Questi test. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - «Longevità, buchi di memoria? Ecco come capire se si tratta di semplici effetti dell?età o se c?è da consultare un medico». Il test che dice se c'è da temere

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