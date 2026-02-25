Accessi abusivi e dossier contro il centrodestra | ecco la gestione tossica di Cafiero de Raho

C’è una domanda cui Lorenzo Fontana dovrà rispondere presto: che fare con Federico Cafiero de Raho? Spetta infatti al presidente della Camera scegliere i venticinque deputati che compongono la commissione parlamentare Antimafia. E proprio questo organismo, ieri, ha approvato una relazione che denuncia il comportamento di de Raho, oggi parlamentare del M5S e vicepresidente della stessa commissione, per ciò che ha fatto dal novembre del 2017 al febbraio del 2022, quando era a capo della Direzione nazionale antimafia. Un atto parlamentare che contiene accuse gravissime sul «dossieraggio» svolto in quegli anni dall’ex finanziere Pasquale Striano. De Raho sarebbe stato infatti non inconsapevole o superficiale, bensì «un protagonista (.) pienamente consapevole delle prassi irregolari in uso nel suo ufficio, delle vulnerabilità del sistema e dei vantaggi operativi che tali vulnerabilità gli garantivano». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Dossieraggio, la commissione Antimafia e il dito puntato contro Cafiero De Raho. È scontro con l’opposizioneLa relazione della commissione Antimafia accusa Federico Cafiero De Raho di aver ricevuto dossier riservati durante le sue funzioni, collegandoli a un caso di Pasquale Striano.

Dossier contro Alex Britti, accessi abusivi allo Sdi: licenziato un poliziottoUn poliziotto dell’aeroporto di Orio al Serio è stato licenziato dopo essere stato indagato per accesso abusivo allo Sdi e rivelazione di segreto d’ufficio nell’ambito di un’inchiesta sull’agenzia investigativa Equalize.

Il Garante privacy sanziona due Asl friulane per accessi abusivi ai dati sanitari dei pazientiSanzionate l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Occidentale e l’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale. Dai controlli effettuati sono emerse diverse violazioni del Regolamento europeo. quotidianosanita.it

Accesso ai dati sanitari del FSE: gli errori che costano caroTracciare gli accessi al FSE non basta: servono controlli periodici e analisi anomalie. Il Garante spiega come evitare sanzioni e violazioni. agendadigitale.eu

