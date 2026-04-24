Politica e democrazia | il grande confronto tra Caruso e Pilotto

Mercoledì 6 maggio a Tradate si terrà un confronto tra l’assessore e il sindaco, organizzato da Azione Cattolica e Acli. L’evento si focalizza sul rapporto tra istituzioni e cittadini, affrontando temi legati alla politica e alla democrazia. La discussione vedrà protagonisti i rappresentanti locali, che si confronteranno pubblicamente sulle questioni amministrative e sul ruolo della partecipazione civica nel contesto attuale.

? Cosa sapere L'assessore Caruso e il sindaco Pilotto si confrontano mercoledì 6 maggio a Tradate.. L'iniziativa di Azione Cattolica e Acli analizza il rapporto tra istituzioni e cittadini.. Mercoledì 6 maggio alle ore 21, Villa Truffini a Tradate ospiterà un confronto diretto tra l’assessore regionale Francesca Caruso e il sindaco di Monza Paolo Pilotto per riflettere sul senso profondo della democrazia. L’appuntamento, che si terrà in corso Bernacchi 2, nasce dall’iniziativa dell’Azione Cattolica locale insieme ad Acli Varese. L’evento mira a esplorare se esista ancora un nucleo vitale nelle istituzioni, in un periodo storico caratterizzato da forti divisioni e da una fiducia dei cittadini sempre più instabile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Politica e democrazia: il grande confronto tra Caruso e Pilotto Notizie correlate Grande Fratello Vip 2026, il confronto tra Paola Caruso e Alessandra Mussolini | Video MediasetPaola Caruso e Alessandra Mussolini si ritrovano a confronto durante questi primi giorni di convivenza al Grande Fratello 2026. Anticipazioni “Grande Fratello Vip”, 22 aprile: il confronto di fuoco tra Antonela Elia e Paola CarusoNuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi, stasera 22 aprile in prima... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Proteggiamo ciò che conta: la nostra democrazia; Luciano Violante: La democrazia è conveniente, vince la politica che sa dimostrarlo; Dove va la politica democratica; L’aumento delle violenze contro i politici minaccia la democrazia – Assemblea parlamentare. La democrazia ha un’anima? A Tradate un confronto tra l’assessore Caruso e il sindaco di Monza PilottoIl confronto a Villa Truffini mercoledì 6 maggio alle ore 21 (ingresso libero) è proposto da Azione Cattolica e propone un dibattito su come quadrare il cerchio tra valori, competenza, efficienza deci ... varesenews.it La democrazia in sofferenza. Qualche idea per riparare l’ItaliaL’arretramento della politica e il fossato che si apre tra governo e società. Un libro con i rapporti alla mano ... ilfoglio.it Stamane la conferenza stampa presso la segreteria politica dell’aspirante primo cittadino della coalizione di centrodestra https://www.lacnews24.it/politica/comunali-a-reggio-cannizzaro-svela-i-candidati-presidenti-delle-circoscrizioni-ecco-chi-sono-tri081c facebook Oggi, dalle ore 15 al Salone delle Fontane, festeggiamo mezzo secolo della più grande famiglia politica europea: vi aspettiamo x.com