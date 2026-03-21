Grande Fratello Vip 2026 il confronto tra Paola Caruso e Alessandra Mussolini | Video Mediaset

Durante i primi giorni di convivenza al Grande Fratello 2026, Paola Caruso e Alessandra Mussolini si sono trovate faccia a faccia in un confronto che ha attirato l’attenzione dei presenti. La situazione si è sviluppata in modo diretto, coinvolgendo le due concorrenti in una discussione che si è svolta davanti alle telecamere. Il video dell’evento è stato trasmesso da Mediaset.

Paola Caruso e Alessandra Mussolini si ritrovano a confronto durante questi primi giorni di convivenza al Grande Fratello 2026. Dopo un’impressione sbagliata, le due si sono ritrovate molto vicine all’interno della casa. GF VIP 2026, Paola Caruso e Alessandra Mussolini. Paola Caruso e Alessandra Mussolini si trovano nella stanza delle nuvole del Grande Fratello Vip 2026. La ex parlamentare sin dal suo ingresso nella casa non era rimasta particolarmente colpita dalla ex Bonas di Avanti un Altro, ma durante la permanenza ha cambiato idea. “ Alla fine pensa che Paola mi ha conquistato, mi ha commosso, sebbene faccia queste urla” – ha sottolineato la Mussolini. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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