Stasera, su Canale 5, va in onda un nuovo episodio del “Grande Fratello Vip” condotto da Ilary Blasi. Tra i momenti previsti, ci sarà un confronto tra Antonela Elia e Paola Caruso, che promette di essere acceso. Il reality, prodotto da Endemol Shine Italy, continua a mantenere alta l’attenzione del pubblico con le sue dinamiche e le interazioni tra i concorrenti.

Nuovo appuntamento con “ Grande Fratello Vip ”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi, stasera 22 aprile in prima serata su Canale 5. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Antonella Elia è la prima finalista di Gf Vip: nella Casa scoppia il caos. Paola Caruso va su tutte le furie, stasera un confronto di fuoco le metterà una di fronte all’altra. Francesca Manzini alle prese con una coreografia: talento incontenibile o egocentrismo senza misura? La Casa è divisa tra chi la difende e chi l’attacca senza mezzi termini i suoi “tecnicismi” e non solo. Stasera potrà rispondere alle accuse dei suoi nemici, dopo le scintille della notte tra lei e Alessandra Mussolini.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Anticipazioni “Grande Fratello Vip”, 22 aprile: il confronto di fuoco tra Antonela Elia e Paola Caruso

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