Politica e camorra a Melito in appello sentenza ribaltata | otto condanne

In un processo legato a questioni di politica e criminalità organizzata, la Corte di Appello di Napoli ha modificato la sentenza di primo grado. Otto persone sono state condannate, tra cui un ex sindaco di Melito, a una pena di quattro anni e sei mesi di reclusione. La decisione giudiziaria arriva dopo un procedimento iniziato con un'udienza preliminare e si riferisce a un'inchiesta sulla presenza della camorra nel territorio.

La Corte di Appello di Napoli ribalta l’esito del primo grado e condanna a 4 anni e 6 mesi di reclusione Luciano Mottola, ex sindaco di Melito. In primo grado era stato assolto nel processo nato da un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia su presunti rapporti tra politica e camorra.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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