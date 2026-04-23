Politica e camorra a Melito la Corte d’Appello ribalta le assoluzioni del primo grado: pene fino a oltre 11 anni nel processo “Playmaker”. Una sentenza destinata a far discutere e a lasciare un segno profondo nel panorama politico e giudiziario campano. La Corte d’Appello ha ribaltato il verdetto di primo grado nel processo “Playmaker”, pronunciando una serie di condanne nel procedimento che indaga sui rapporti tra politica e camorra a Melito di Napoli. Tra i nomi più rilevanti figurano l’ex sindaco Luciano Mottola e l’ex presidente del Consiglio comunale Rocco Marrone, entrambi condannati a 4 anni e 6 mesi di reclusione. Una decisione che segna una netta inversione rispetto al luglio 2024, quando erano stati assolti con formula piena.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Politica e camorra, a Melito appello shock: condanne per politici ed imprenditori

Notizie correlate

Politica e camorra a Melito, arrivano le condanne in appello: pena per Mottola, Marrone e RostanSi chiude con pesanti condanne il procedimento che ha coinvolto l’ex sindaco di Melito Luciano Mottola e altri esponenti politici e del clan Amato...

Omicidio di Giulio Giaccio, condanne a 30 anni confermate in Appello: “Ma non fu camorra”Giulio Giaccio venne ucciso nel 2000 per uno scambio di persona: credevano fosse un "Salvatore", presunto amante della sorella di un affiliato al...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Lo stato delle cose 2025/26 - Inchiesta Hydra: Cologno Monzese e la camorra - 13/04/2026 - Video; Ciconte a Lecce: Le mafie tra politica e potere; Maddaloni, presentazione del libro Oltre i clan – Camorra, politica e discorso pubblico di Federico Esposito; Bomba a Ranucci? Dietro c’è un politico vicino alla camorra.

Melito, terremoto prima delle elezioni: condannati in appello Mottola, Rostan e MarroneTerremoto giudiziario a Melito a pochi giorni dalla consegna delle liste. Si chiude con pesanti condanne in secondo grado il processo Playmaker sugli intrecci tra politica e camorra. La ... ilmattino.it

Maddaloni, presentazione del libro Oltre i clan – Camorra, politica e discorso pubblico di Federico EspositoL’autore Federico Esposito ospite del Comitato Biblioteca Attiva per Radici Future. Si sfata il mito della criminalità come mondo a parte ... casertaweb.com

Ambientalismo in Italia: cresce la consapevolezza, ma la politica fatica a trasformarla in azioni concrete. - facebook.com facebook

Rocco Casalino scende in politica e si candida a Ceglie Messapica. x.com