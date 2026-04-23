In un procedimento che ha coinvolto l’ex sindaco di Melito e altri esponenti politici e del clan Amato Pagano, sono state emesse condanne in appello. La vicenda riguarda accuse legate a rapporti tra politica e camorra, portando alla condanna di alcune figure pubbliche e criminali. Le sentenze pongono fine a un procedimento giudiziario che ha attirato l’attenzione sull’interrelazione tra istituzioni e criminalità organizzata nella zona.

Si chiude con pesanti condanne il procedimento che ha coinvolto l’ex sindaco di Melito Luciano Mottola e altri esponenti politici e del clan Amato Pagano. La sentenza d’appello ha inflitto pene significative agli imputati, riconoscendo la gravità dei fatti contestati. Tra le condanne più rilevanti figura quella a Giuseppe Siviero, che dovrà scontare 11 anni e 4 mesi di reclusione, la pena più alta tra gli imputati. Segue Emilio Rostan, condannato a 7 anni e 4 mesi, mentre Antonio Cuozzo e Luigi Ruggiero sono stati condannati a 5 anni e 8 mesi ciascuno. Condanne anche per Luciano Mottola e Rocco Marrone, entrambi destinatari di una pena pari a 4 anni e 6 mesi di reclusione.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Politica e camorra a Melito, arrivano le condanne in appello: pena per Mottola, Marrone e Rostan

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