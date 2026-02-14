Tutti parlano di tradimento ma il post di Jacqueline chiarisce la verità sul rapporto con Ultimo

Jacqueline Luna Di Giacomo ha deciso di parlare dopo settimane di voci di crisi con Ultimo, causate da presunti allontanamenti e smentite sui social. La cantante ha pubblicato un post in cui spiega che i loro rapporti sono solidi e che le indiscrezioni sono infondate, rivelando anche di aver trascorso insieme le ultime settimane in modo tranquillo.

Ultimamente le voci di crisi tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo hanno acceso il gossip: presunti allontanamenti, l’ingresso di un terzo incomodo e movimenti immobiliari sospetti avevano fatto temere ai fan una rottura della coppia. Tuttavia, attraverso gesti social apparentemente semplici, Jacqueline ha scelto di comunicare in maniera chiara lo stato reale della loro relazione. Tra ironia e dolcezza, la stilista ha lanciato messaggi diretti al compagno, confermando che nonostante le indiscrezioni, la loro storia prosegue solida, con un occhio anche alla quotidianità familiare accanto al figlio Enea. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo sono al centro di alcune voci che parlano di una crisi nella loro relazione, con un possibile allontanamento.

Jacqueline Luna Di Giacomo mette fine alle voci di crisi e tradimento con Ultimo.

