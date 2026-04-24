Pol Golfodianese | i piccoli campioni volano a Coverciano!

I Pulcini 2015 della Pol Golfodianese hanno conquistato una vittoria nel triangolare di Sanremo, battendo le squadre di Sanremese e Oneglia. La manifestazione si è svolta nella città ligure, coinvolgendo diverse formazioni giovanili. La squadra ha mostrato un buon livello di gioco, portando a casa i tre punti in questa competizione amichevole. Ora i giovani calciatori sono pronti a volare a Coverciano per ulteriori sfide e allenamenti.

? Cosa sapere I Pulcini 2015 della Pol Golfodianese vincono il triangolare di Sanremo contro Sanremese e Oneglia.. Il gruppo vola a Coverciano il 13 e 14 giugno per il Grassroots Festival FIGC.. I piccoli calciatori della Pol Golfodianese, nati nel 2015, hanno conquistato la selezione per rappresentare la Liguria al Grassroots Festival di Coverciano dopo il successo ottenuto nel triangolare disputato a Sanremo. Il traguardo arriva grazie alla prestazione dei Pulcini 2015 della Pol Golfodianese, che hanno vinto la competizione organizzata a Sanremo. In quell’occasione, i ragazzi guidati dal mister Mariano Vacca si sono confrontati con le squadre della Sanremese Calcio e dell’Oneglia.🔗 Leggi su Ameve.eu

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