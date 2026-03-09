Digital Cup 2026 a Coverciano | in campo campioni gamer e giornalisti per sport digitale e solidarietà

Il 11 marzo si svolge al Centro Tecnico Federale di Coverciano la Digital Cup 2026, un evento che vede protagonisti campioni di calcio, gamer e giornalisti. In campo ci sono figure come Francesco Flachi, Mark Iuliano, Cesare Prandelli, Giancarlo Antognoni, Alice Parisi e Rocio Rodriguez, insieme a rappresentanti di USSI Toscana e del Nazionale Comunicazione Digitale. L’evento è aperto al pubblico con ingresso gratuito.

Firenze, 9 marzo 2026 – Torna a Firenze la Digital Cup, l’evento che mette in dialogo sport, digitale e beneficenza. La quinta edizione si terrà mercoledì 11 marzo dalle 14 al Centro Tecnico Federale di Coverciano, ormai sede storica dell’evento, con ingresso libero. Ideata, organizzata e promossa dalla Fondazione Italia Digitale e dalla Nazionale Italiana Comunicazione Digitale, la Digital Cup nasce con l’obiettivo di sensibilizzare sul ruolo e sull’impatto del digitale nella società contemporanea, mettendo a confronto esperti del settore, comunicatori, giornalisti, social media e digital manager, istituzioni, aziende e protagonisti del mondo dello sport, dello spettacolo, della cultura. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

