Il Napoli ha battuto la Cremonese con un risultato di 4-0, segnando quattro gol in modo convincente. La squadra ha mostrato una ripresa dopo alcune partite senza vittorie, portando a casa un successo importante. La partita si è svolta nel pomeriggio di oggi, con i padroni di casa che hanno dominato l’incontro dall'inizio alla fine. L’Inter, nel frattempo, ha deciso di rinviare la conquista dello scudetto.

Napoli, 24 aprile 2026 - Il Napoli per riprendere la marcia dopo le frenate contro Parma e soprattutto Lazio, cercando di blindare la qualificazione alla prossima Champions League dopo aver visto l'Inter allontanarsi forse definitivamente là davanti, e la Cremonese per assestare un colpo a sorpresa nell'ottica di una salvezza sempre più complicata: la partenza a razzo è ad opera degli azzurri, che già al 3' passano in vantaggio con McTominay, una vera e propria furia e non solo per il destro che fa esplodere il Maradona, che nello scorso turno ha conosciuto il sapore della sconfitta dopo una striscia di 26 partite. Un primo tempo cominciato benissimo si chiude ancora meglio quando prima Hojlund e poi De Bruyne calano il tris, chiudendo di fatto qui la pratica.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli-Cremonese 4-0. Riscossa azzurra con il poker delle meraviglie. E l’Inter rimanda lo scudetto

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