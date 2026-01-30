GCC Pokémon | debutta l’espansione Megaevoluzione – Ascesa Eroica

La nuova espansione di Pokémon, chiamata Megaevoluzione – Ascesa Eroica, è arrivata. The Pokémon Company International ha annunciato il lancio in tutto il mondo, aprendo la strada a nuove carte e sfide per i giocatori. La notizia sta già facendo parlare gli appassionati, pronti a scoprire cosa cambia con questa novità.

(Adnkronos) – The Pokémon Company International ha annunciato, per mezzo di una nota ufficiale, il lancio globale di Megaevoluzione – Ascesa Eroica. La nuova espansione registra il ritorno di una delle meccaniche più amate dai giocatori, aggiornandola con i moderni standard dei Pokémon-ex e introducendo elementi narrativi tratti dal videogioco Leggende Pokémon: Z-A., Il.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Approfondimenti su GCC Pokémon Annunciata la nuova espansione del GCC Pokémon: “Megaevoluzione – Ascesa Eroica” GCC Pokémon: la Megaevoluzione si arricchisce con l’espansione Ascesa Eroica Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. APRO un ETB MEGA LUCARIO di Carte Pokémon MEGAEVOLUZIONE! #Shorts Ultime notizie su GCC Pokémon Argomenti discussi: GCC Pokémon Pocket: arriva l'espansione Parata Fantasmagorica; GCC Pokémon Pocket si aggiorna con Parata Fantasmagorica, la nuova espansione; Il programma dei Campionati Internazionali Europei 2026 di Pokémon; Nuova burrasca sull’Italia, niente gelo ma tanto vento e pioggia: le previsioni meteo. GCC Pokémon: debutta l'espansione Megaevoluzione - Ascesa EroicaLa nuova serie introduce meccaniche inedite ispirate a 'Leggende Pokémon: Z-A' e la rarità 'Rara Attacco Mega'. Disponibile da oggi la versione fisica e digitale ... adnkronos.com GCC Pokémon Pocket: annunciata l’espansione Parata Fantasmagorica, con un nuovo meta tra Megaevoluzioni e leggendeParata Fantasmagorica arriva il 29 gennaio sul GCC Pokémon Pocket, introducendo Mega Gardevoir, Ogerpon e nuovi eventi mazzo élite. drcommodore.it Lasciati incantare dallo splendore di Mega Dragonite-ex mentre spicca il volo! Pokémon Megaevoluzione - Ascesa Eroica, disponibile ora su gamelife.it e nei nostri negozi - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.