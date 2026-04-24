Pokémon | il bug del PC di Bill che sblocca risorse infinite

Un bug nel sistema del PC di Bill nei giochi Pokémon Oro e Argento permette di duplicare risorse di gioco. Grazie a questo errore tecnico, i giocatori possono ottenere risorse come Master Ball e Pokémon al livello 100 senza dover seguire i metodi tradizionali. La scoperta è stata riportata da alcuni utenti che hanno testato la funzionalità e condiviso le modalità per sfruttarla. Il problema riguarda specificamente il funzionamento del computer nel gioco e le sue possibilità di gestione degli oggetti e dei Pokémon.

? Cosa sapere Un bug nel sistema del PC di Bill su Pokémon Oro e Argento permette la duplicazione.. L'errore tecnico consente ai giocatori di ottenere Master Ball e Pokémon al livello 100.. Un errore nel codice di gestione del PC di Bill permetteva ai giocatori di Pokémon Oro e Argento di moltiplicare Master Ball e creature al livello 100 sfruttando i limiti tecnici del Game Boy. La possibilità di ottenere risorse infinite è diventata una colonna portante della cultura videoludica, consentendo a intere generazioni di superare i Capo Palestra con estrema facilità. Questo fenomeno nasceva da un’interazione imprevista tra il sistema di deposito degli oggetti e la procedura di salvataggio della console, creando un varco incolmabile nella logica del gioco originale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pokémon: il bug del PC di Bill che sblocca risorse infinite Notizie correlate Dall’Europa la sfida al petrolio, l’energia geotermica e le nuove tecnologie che estraggono risorse infinite dal cuore della rocciaL’escalation del conflitto in Medio Oriente, con le difficoltà del traffico di petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz, sta mettendo in luce la... Starship Troopers: Ultimate Bug War! riceve la data di uscita ufficiale su console e PCLa United Citizen Federation chiama oggi gli eroi di tutto il mondo a rispondere alla chiamata alla battaglia con Starship Troopers: Ultimate Bug... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Il glitch immortale di Pokémon Oro e Argento: come duplicare Master Ball e Pokémon all'infinito! - Aggiornata. Pokémon Pokopia risolve alcuni fastidiosi problemi di progressione e vari bugPermetterà inoltre ai giocatori di riposizionare i Centri Pokémon durante gli eventi e di impedire che i Pokémon scompaiano o non tornino quando dovrebbero. gamereactor.it Pokémon Scarlatto e Violetto e il bug del Bad Egg: presto verrà risolto, ecco quandoSin dal lancio avvenuto lo scorso novembre, Pokémon Scarlatto e Violetto è stato soggetto di numerose critiche a causa della sua tenuta tecnica non soddisfacente, con i due giochi afflitti da diversi ... everyeye.it