La data di uscita di Starship Troopers: Ultimate Bug War! è stata annunciata ufficialmente. Il gioco arriverà il 16 marzo su console e PC, tra cui Nintendo Switch 2, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. La United Citizen Federation invita gli eroi di tutto il mondo a prepararsi per la battaglia contro gli insetti alieni.

La United Citizen Federation chiama oggi gli eroi di tutto il mondo a rispondere alla chiamata alla battaglia con Starship Troopers: Ultimate Bug War!, in uscita il 16 marzo su PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 e Xbox Series XS. Pubblicata da Dotemu (MARVEL Cosmic Invasion) e sviluppata da Auroch Digital (Warhammer 40,000: Boltgun), la campagna FPS retrò di Ultimate Bug War! presenta una nuova battaglia contro orde dei parassiti più letali della galassia. La nuova demo di Starship Troopers: Ultimate Bug War ti catapulta nel paradiso costiero di Zegema Beach, invaso dalla specie invasiva di aracnidi, protagonista dell’iconica guerra ad alta tensione di Starship Troopers. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Starship Troopers: Ultimate Bug War! riceve la data di uscita ufficiale su console e PC

Approfondimenti su Starship Troopers Ultimate Bug War

2XKO si appresta a uscire dalla fase di Accesso Anticipato e a fare il suo debutto ufficiale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Starship Troopers Ultimate Bug War

Argomenti discussi: WoW: Burning Crusade Classic Anniversary Edition disponibile ora; AMD regala Crimson Desert con CPU Ryzen e GPU Radeon selezionate.

Starship Troopers: Ultimate Bug War! Ha una data di uscita e una demo disponibileC'è una data di uscita per Starship Troopers: Ultimate Bug War!, il nuovo sparatutto sulla serie fantascientifica, e anche una demo disponibile su PC attraverso Steam Next Fest. multiplayer.it

Starship Troopers: Ultimate Bug War! arriva su console e PCStarship Troopers: Ultimate Bug War! sarà disponibile dal 16 marzo su PlayStation 5, Xbox Series X and Series S, Nintendo Switch 2 e PC tramite Steam e GOG. È già disponibile una versione dimostrativa ... techgaming.it

Sul set di 'Tremors' - 1990 Curiosità: I versi dei graboid sono stati riutilizzati in altri film, ad esempio: Predator 2 (1990), Starship Troopers - Fanteria dello spazio (1997), Z la formica (1998), Mosquito (1994), Arac Attack - Mostri a otto zampe (2002) e Kong: Sk - facebook.com facebook