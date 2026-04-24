Pokémon GCC Pocket in arrivo la nuova espansione Aura Pulsante – Il video

The Pokémon Company ha annunciato l’uscita della nuova espansione Aura Pulsante per il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket, prevista per il 28 aprile 2026. La notizia è stata comunicata attraverso un video ufficiale e l’espansione sarà disponibile in tutto il mondo. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sul contenuto o sulle caratteristiche specifiche delle nuove carte.

(Adnkronos) – The Pokémon Company ha annunciato l'arrivo della nuova espansione Aura Pulsante per il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket, che sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 28 aprile 2026. il titolo vedrà l'introduzione di "Aura Pulsante", un set di contenuti focalizzato su illustrazioni dedicate alle fasi di addestramento e ai combattimenti. L'aggiornamento schiera figure di rilievo del franchise, tra cui Mega Lucario ex, Mega Sceptile ex e Vaporeon ex, accompagnate da nuovi strumenti di supporto progettati per ottimizzare le strategie dei mazzi di tipo Lotta, come per esempio creare mazzzi Elite o mazzi a tema.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Arriva AURA PULSANTE il 28 APRILE 2026 espansione a tema LOTTA Notizie correlate Nuova espansione per l’app GCC Pokemon Pocket: arriva Mega Splendore – Il trailer ufficiale(Adnkronos) – The Pokemon Company ha annunciato l'introduzione dei Pokémon Megaevoluzione in versione cromatica, Mega Splendore, una dinamica che... GCC Pokémon, è stata annunciata la nuova espansione “Caos Nascente” nella serie MegaevoluzioneIl Gioco di Carte Collezionabili Pokémon continua ad espandersi e ha appena annunciato ufficialmente una nuova importante aggiunta alla serie... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: GCC Pokémon Pocket : Aura Pulsante in arrivo; GGC Pokémon Pocket presenta la nuova espansione Aura Pulsante, data di uscita e trailer; GCC Pokémon Pocket: quando esce la nuova espansione Aura Pulsante?; GCC Pokémon Pocket: arriva l’espansione Aura Pulsante. Pokémon GCC Pocket, in arrivo la nuova espansione Aura Pulsante - Il videoIl rilascio dell'espansione Aura Pulsante introduce nuove dinamiche di rarità e un calendario di eventi competitivi per coinvolgere la community di Pokémon GCC Pocket ... adnkronos.com GCC Pokémon Pocket: annunciata l’espansione Aura Pulsante con numerose novità in arrivoAura Pulsante arriva sul GCC Pokémon Pocket il 28 aprile: protagonisti Mega Lucario-ex, i nuovi bordi dorati per le carte e tutti gli eventi di maggio 2026. drcommodore.it Tutto quello che dovete sapere su Aura Pulsante, la nuova espansione di Pokémon Trading Card Game Pocket in uscita a breve. https://www.everyeye.it/notizie/gcc-pokemon-pocket-quando-esce-espansione-aura-pulsante-873758.htmlutm_medium=Soci - facebook.com facebook GCC Pokémon Pocket: quando esce la nuova espansione Aura Pulsante x.com