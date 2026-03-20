Nuova espansione per l’app GCC Pokemon Pocket | arriva Mega Splendore – Il trailer ufficiale

L'app GCC Pokemon Pocket si espande con l’introduzione di Mega Splendore, una nuova funzione che permette ai giocatori di vedere i Pokémon Megaevoluzione in versione cromatica. Nel trailer ufficiale vengono mostrati i nuovi modelli di Mega Charizard X e Mega Gengar, pronti a essere integrati nel gioco. La novità riguarda principalmente la possibilità di scoprire le varianti cromatiche di questi Pokémon durante l’esperienza di gioco.

(Adnkronos) – The Pokemon Company ha annunciato l'introduzione dei Pokémon Megaevoluzione in versione cromatica, Mega Splendore, una dinamica che vedrà il debutto di figure come Mega Charizard X e Mega Gengar. Sotto il profilo tecnico e visivo, le nuove carte sono caratterizzate da illustrazioni dinamiche che reagiscono all'inclinazione del dispositivo, producendo effetti di luce variabili. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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