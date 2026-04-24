Pohjanpalo e la stagione da record | Mai visto un tifo del genere ma annata perfetta solo se saliamo in A

Il giocatore finlandese, attualmente in forza alla squadra di Palermo, è stato al centro di un documentario di circa un’ora intitolato “Le stelle finlandesi a Palermo”. Il film, parte della serie “Un giorno da professionista”, episodio 4, è stato realizzato da Ilari Mettälä con il supporto di collaboratori. Nel corso della pellicola si esplora la vita quotidiana del calciatore e la sua esperienza nel club siciliano.

Quasi un’ora di documentario, alla scoperta di Palermo e della vita quotidiana di Joel Pohjanpalo: il bomber rosanero è stato il protagonista del documentario “Le stelle finlandesi a Palermo” (Un giorno da professionista, stagione 1, episodio 4), realizzato da Ilari Mettälä con la collaborazione.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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