Niscemi impossibile prevedere la frana Mai visto in Italia un fenomeno del genere

Una frana improvvisa ha colpito Niscemi, sorprendendo tutti e lasciando gli esperti senza parole. Nicola Casagli, professore di Geologia all’Università di Firenze, ha detto che si tratta di un fenomeno di proporzioni enormi, qualcosa che non si era mai visto in Italia. Le immagini mostrano il territorio completamente sconvolto, e ora si cerca di capire come intervenire prima che si ripeta. La situazione resta molto difficile da prevedere, e le autorità sono in allerta.

" Un fenomeno di proporzioni enormi. In Italia non avevo mai visto una cosa del genere". Usa parole nette Nicola Casagli, professore di Geologia all'Università di Firenze e riferimento nazionale della Protezione civile per le grandi emergenze, per descrivere il dissesto che ha colpito Niscemi. Chiamato d'urgenza in Sicilia, Casagli ha coordinato le attività di monitoraggio della frana. Professor Casagli, qual è oggi la situazione a Niscemi? "È stata istituita una zona rossa di circa 150 metri ed è stata disposta l'evacuazione delle abitazioni più vicine al ciglio della frana. Il problema principale è la scarpata che si è formata: è molto lunga e molto ripida.

