Nazaré che stagione! Marcianò | Mai visto un’annata così

Il big wave surfer italiano descrive l’inverno a Nazaré, in Portogallo, dove ha affrontato mareggiate di dimensioni eccezionali e si è allenato intensamente. Durante questa stagione, ha vissuto giornate di onde giganti e condizioni estreme, condividendo le sue esperienze di fronte alle onde più grandi mai viste in questa zona. La stagione si è rivelata particolarmente intensa e diversa dalle altre.

Sei dicembre 2025: uno scatto immortala Alessandro Marcianò attaccato allo sled, la piattaforma di appoggio agganciata alle moto d'acqua che ronzano intorno a Nazaré. Il corpo è completamente sollevato, lievitato in aria, le mani afferrano gli appigli in una presa disperata. Il pilota Gabriel Sampaio non molla l'acceleratore, il jet ski sfreccia a una velocità di almeno sessanta o settanta chilometri all'ora. Impossibile andare piano, bisogna solo scappare dalla furia del mare, perché dietro c'è un muro di schiuma ribollente alto almeno dieci metri. Non è la classica immagine dell'ormai famoso promontorio portoghese teatro delle sfide di big wave riding più mozzafiato del pianeta, ma l'istantanea di una fuga.