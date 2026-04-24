Pochi agenti? Ma il questore smentisce

Il sindacato di polizia aveva recentemente diffuso una nota in cui segnalava una riduzione del numero di agenti disponibili, sollevando preoccupazioni sulle conseguenze di questa situazione. Tuttavia, il questore ha prontamente smentito tali affermazioni, affermando che il contingente degli agenti è adeguato e che non ci sono carenze di personale. La questione rimane al centro di un dibattito tra le parti interessate.

Il Siulp l’altroieri aveva diramato una nota per lanciare l’allarme sulle (presunte) carenze strutturali di organico tra le fila della Polizia di Stato di Brescia, a detta del sindacato alle prese con "deficit strutturali" e cronici saldi negativi nonostante le nuove assegnazioni, annullate dai turn over, e ieri è arrivata la presa di posizione del questore. Che sostanzialmente smentisce l’allarme: "Il dato complessivo degli organici in Questura riferito al periodo 2024-2026 evidenzia un saldo positivo pari a 15 unità in più" ha stigmatizzato il numero uno di via Botticelli Paolo Sartori (foto), il quale ieri ha ricevuto la visita del capo della Polizia Vittorio Pisani, intervenuto alla Facoltà di Giurisprudenza per parlare di “Sicurezza digitale e imprese“.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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