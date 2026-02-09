Questa mattina, nella sede di via Lallai, sono stati presentati i nuovi agenti e gli ispettori in prova. Il questore ha dato il benvenuto ai giovani che si preparano a entrare nel servizio di sicurezza cittadina. La cerimonia si è svolta in modo semplice, con un saluto e qualche parola di incoraggiamento. Ora i nuovi arrivati si preparano a iniziare il loro percorso sul campo.

Presentazione dei nuovi agenti in prova e ispettori in prova. L’accoglienza nella sede di via Lallai. Il questore della provincia di Pisa, Salvatore Barilaro, ha incontrato i ventisei agenti in prova unitamente ai sei vice ispettori in prova, recentemente assegnati alla questura, ai Commissariati distaccati di Pontedera e di Volterra, che "garantiranno il servizio di controllo del territorio e parteciperanno ai servizi di ordine pubblico e sicurezza pubblica", si spiega dalla questura. La sezione polizia stradale di Pisa ha visto l’assegnazione di cinque agenti in prova e un vice ispettore in prova per i servizi di specialità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I nuovi agenti e gli auguri del questore

