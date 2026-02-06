La polizia saluta il vice questore e accoglie sei nuovi agenti

La polizia di Pordenone ha dato il benvenuto a sei nuovi agenti, salutando ufficialmente il vice questore aggiunto Cinzia Monte. La dirigente della Squadra Mobile lascia il suo incarico dopo anni di servizio, raggiunta la pensione. La cerimonia si è svolta ieri, con colleghi e superiori che le hanno rivolto un saluto sentito. La Monte ha dedicato gran parte della sua carriera alla sicurezza della città e ora si prepara a lasciare la divisa.

La polizia saluta il vice questore aggiunto Cinzia Monte. La dirigente della Squadra Mobile di Pordenone, dopo una carriera passata a servizio dello Stato, lascerà la divisa per raggiunti limiti di età.Arruolata nella Polizia di Stato il 12 dicembre 1987, il Vice Questore Aggiunto Cinzia Monte ha.

