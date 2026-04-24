Plural Voices si chiude con il rap di Sister Lb | concerto gratuito e cena africana in Borgo Dora
Venerdì 8 maggio alle 21:00 si svolgerà l’ultimo evento del progetto “Plural Voices” a Torino, con un concerto gratuito della rapper senegalese Sister Lb presso gli spazi di Jigeenyi in via Borgo Dora 30. L’evento concluderà la serie di iniziative dedicate alla musica e alla cultura africana e prevede anche una cena tradizionale.
Sarà la rapper senegalese Sister Lb a chiudere ufficialmente il progetto “Plural Voices” a Torino. L'appuntamento è fissato per venerdì 8 maggio alle ore 21:00 presso gli spazi di Jigeenyi, in via Borgo Dora 30. L'evento, a ingresso gratuito, offre al pubblico la possibilità di partecipare a un.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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