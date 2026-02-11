Il mio concerto classico con il rap
Questa mattina Dardust ha presentato il suo nuovo progetto, un concerto che combina musica classica e rap. L’artista ha spiegato che lo spettacolo nasce dall’idea di unire due generi molto diversi, per creare qualcosa di originale e coinvolgente. La performance si terrà questa sera in città, attirando molti appassionati di musica e non solo. Sul palco, Dardust eseguirà pezzi tratti dal suo album e collaborerà con artisti rap emergenti. La sua firma sulla colonna sonora dei Giochi Olimpici di Milano Cortina ha portato ancora più attenzione sulla sua capacità di
Dardust, lei ha firmato " Fantasia Italiana ", la colonna sonora ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Che esperienza è stata? "E’ stato un lavoro lungo sei mesi, durante i quali ho avvertito una grande responsabilità, quella di rappresentare la musica italiana all’estero. Dentro c’è un po’ di tutto, dall’Ottocento alla musica contemporanea, dalla pizzica al coro alpino, oltre a omaggi vari, da Morricone ai Goblin". E ora c’è questo suo debutto nella classica come compositore. "Il concerto per pianoforte è una cosa diversa, anche se è dello stesso periodo di ‘Fantasia Italiana’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
