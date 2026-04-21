Minnesota rimonta da -19 a Denver Atlanta da -14 a New York Cleveland vola

Nella notte di basket, i Timberwolves hanno completato una rimonta da -19 punti contro i Denver Nuggets, grazie alle prestazioni di Edwards e ai canestri decisivi di DiVincenzo. Gli Atlanta Hawks hanno invece bloccato i New York Knicks con una prestazione di CJ McCollum, che ha contribuito a fermare la loro rimonta da -14. Nel frattempo, la squadra di Cleveland ha registrato una vittoria importante.

Edwards trascina i Timberwolves e DiVincenzo segna i canestri decisivi, gli Hawks stoppano New York con un super CJ McCollum. Mitchell e Harden portano i Cavs sul 2-0.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Minnesota rimonta da -19 a Denver, Atlanta da -14 a New York. Cleveland vola Notizie correlate Playoff, Cleveland e Denver vincono gara-1: Toronto e Minnessota koI playoff Nba partono con il comodo successo di Cleveland su Toronto, Denver poi, con la solita tripla doppia di Jokic, ha la meglio su Minnesota. Mitchell e Jokic fanno la differenza, Cleveland e Denver si esaltanoI due fenomeni (42 punti per il primo, tripla doppia per il secondo) decisivi nelle vittorie contro Orlando e Phoenix. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Minnesota rimonta da -19 a Denver, Atlanta da -14 a New York. Cleveland vola; NBA, i risultati della notte (21 aprile): colpi Atlanta e Minnesota, i Cavs volano sul 2-0; NBA, Ant trascina i T'Wolves dal -19 alla vittoria in gara-2: 30 punti e 10 rimbalzi; Denver Nuggets partono forte nei playoff: battuti i Minnesota Timberwolves 116-105 in gara-1. Minnesota rimonta da -19 a Denver, Atlanta da -14 a New York. Cleveland volaEdwards trascina i Timberwolves e DiVincenzo segna i canestri decisivi, gli Hawks stoppano New York con un super CJ McCollum. Mitchell e Harden portano i Cavs sul 2-0 ... msn.com Lega Pallavolo Serie A Femminile. The Script · Hall of Fame. ANDREA “ZORRO” ZORZI Il Trofeo della SerieA1 @tigota_official portato in campo da @zorrozorzi, bicampione del mondo nel 1990 e 1994 e argento olimpico ad Atlanta 1996 #TheFinal - facebook.com facebook Il volo #DL174 in arrivo da #Atlanta ha dichiarato emergenza per un problema idraulico, causa utilizzo singola pista per lavori gli altri traffico hanno atteso la fine dell'evento che non ha causato ulteriori problemi dopo l'atterraggio del 767 #emergency #malpen x.com