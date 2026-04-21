Minnesota rimonta da -19 a Denver Atlanta da -14 a New York Cleveland vola

Da gazzetta.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte di basket, i Timberwolves hanno completato una rimonta da -19 punti contro i Denver Nuggets, grazie alle prestazioni di Edwards e ai canestri decisivi di DiVincenzo. Gli Atlanta Hawks hanno invece bloccato i New York Knicks con una prestazione di CJ McCollum, che ha contribuito a fermare la loro rimonta da -14. Nel frattempo, la squadra di Cleveland ha registrato una vittoria importante.

Edwards trascina i Timberwolves e DiVincenzo segna i canestri decisivi, gli Hawks stoppano New York con un super CJ McCollum.  Mitchell e Harden portano i Cavs sul 2-0.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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