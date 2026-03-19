NBA i risultati della notte 19 marzo | Luka Doncic trascina i Lakers contro i Rockets vittorie per Celtics e Timberwolves Nuggets ko a Memphis

Nella notte NBA del 19 marzo si sono disputate nove partite della regular season 2025-2026, con Luka Doncic protagonista nel successo dei Lakers contro i Rockets. I Celtics e i Timberwolves hanno ottenuto vittorie, mentre i Nuggets sono usciti sconfitti a Memphis. La serata ha visto molte emozioni e risultati importanti per la classifica.

Un’altra lunga notte quella terminata da poche ore in NBA, con ben nove partite andate in scena per la regular season 2025-2026: non sono mancate come sempre le grandi emozioni, per cui andiamo a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano. Successo casalingo dei Boston Celtics (46-23) contro i Golden State Warriors (33-36) per 120-99 con 24 punti e 10 rimbalzi di Jayson Tatum e 32 punti di Jaylen Brown – 14 punti equamente divisi tra Gary Payton II e Pat Spencer per i Warriors entrati dalla panchina. Blitz esterno degli Oklahoma City Thunder (55-15) sul campo dei Brooklyn Nets (17-52) col punteggio di 92-121 in un match mai in discussione per i campioni in carica: 26 punti di Jared McCain subentrato a partita in corso e 20 punti di Shai Gilgeous-Alexander, con Nolan Traore top scorer dei Nets (13 punti). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NBA, i risultati della notte (19 marzo): Luka Doncic trascina i Lakers contro i Rockets, vittorie per Celtics e Timberwolves. Nuggets ko a Memphis Articoli correlati Doncic trascina i Lakers, Celtics e Hawks in forma: i risultati della notte NbaLo sloveno firma 36 punti contro Houston, Boston rimonta Phoenix con Brown e Atlanta centra la decima vittoria consecutiva. Leggi anche: Basket, i risultati della notte NBA (31 gennaio): non sbagliano Nuggets e Knicks. Vittorie anche per Lakers e Celtics Una selezione di notizie su Luka Doncic Temi più discussi: NBA, i risultati della notte (19 marzo): Luka Doncic trascina i Lakers contro i Rockets, vittorie per Celtics e Timberwolves. Nuggets ko a Memphis; NBA 2025-26, risultati della notte: i Lakers battono Denver in volata, vittorie di Magic e Spurs; NBA: Doncic guida i Lakers alla vittoria sui Rockets, Wemby stende i Clippers; NBA, i risultati della notte (17 marzo): Jaylen Brown trascina i Celtics, Atlanta fa 10 di fila. NBA 2026, i risultati della notte. Doncic e Jokic che show! Vincono i Lakers, come Boston e San AntonioSono sette le partite della notte NBA. Una magia di Luka Doncic a meno di un secondo dalla fine del supplementare regala la vittoria ai Los Angeles Lakers ... oasport.it I risultati della notte NBA – Doncic decide l’OT contro Denver, Kings da urlo sui Clippers. Successi per Boston e OrlandoA prendersi le prime pagine nella notte NBA è Luka Doncic, eroe all'overtime contro Denver, ma ruba l'occhio anche l'intramontabile Russell Westbrook, ... basketinside.com Luka Doncic è stato eletto giocatore della settimana NBA, grazie a numeri semplicemente irreali: • 37.3 punti • 11.0 assist • 10.7 rimbalzi E nella notte ha confermato il suo momento straordinario, mettendo a referto 36 punti, 6 rimbalzi e 4 assist. I Lakers contin - facebook.com facebook 30 punti, 11 rimbalzi, 13 assist e il canestro della vittoria sui Nuggets al supplementare: Luka Doncic logora chi non ce l'ha. #NbaTipo x.com